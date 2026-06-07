Fernando Gago deslizó crítica contra los árbitros: La falta de respeto no la voy a tolerar

Luego de que Universidad de Chile cayera eliminada en Copa de la Liga con un empate ante Audax Italiano en el Nacional, Fernando Gago no ocultó su molestia y repasó el presente de un equipo que ahora deberá volcar todas sus energías en la Liga de Primera.

"Influyó el partido en el otro campo donde ya sabíamos el resultado. Respecto al arbitraje, en el segundo tiempo tardaron en salir; si nosotros lo hacemos, me suspenden o me multan. Además, hubo una reacción del lado del asistente que me faltó el respeto. Puedo aceptar debates, pero la falta de respeto no la voy a tolerar", resumió tras el encuentro.

Seguido a ello, sostuvo: "La autocrítica está siempre, cuando ganamos y cuando no. (...) El objetivo que tenemos es llegar hasta la última fecha con posibilidades de ser campeón. Esa es la meta a partir de ahora, trabajar para que en cada competencia estemos peleando el título".

Finalmente, se refirió a la lesión de Charles Aránguiz: "Aún no tengo el parte médico de Charles, veremos mañana tras los estudios. Respecto a Lucas (Romero), es lo que busco, que cada vez que tengan minutos traten de hacerlo lo mejor posible. Me pone contento por él porque marcó".