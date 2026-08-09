Fernando Gago fue cauto tras el triunfo de la U: "No nos tiene que confundir estas victorias"

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, analizó la victoria por 2-1 ante Palestino y aprovechó de destacar el nivel de su equipo tras cuatro triunfos consecutivos en Liga de Primera, resaltando también el nivel de jugadores como Eduardo Vargas.

"Todo el partido entendimos cómo teníamos que jugarlo. (...) el equipo está encontrando situaciones de juego donde se siente cómodo y, como digo siempre, defendemos todos y atacamos todos. No nos tiene que confundir estas victorias, sino tenemos que seguir trabajando", comenzó analizando.

Seguido a esto, comentó: "Seguimos pensando en posibilidad de refuerzo, no de posición exacta. (...) me pone muy contento el rendimiento de todos los chicos individualmente, porque lo individual potencia lo colectivo".

Finalmente, Gago valoró el rendimiento de Eduardo Vargas, quien anotó el 2-0 parcial en Ñuñoa: "Es un jugador que tiene jerarquía. Me pone contento que siga llegando al gol porque también hace un desgaste. Cada vez lo veo con más entusiasmo, la verdad que es un ejemplo".