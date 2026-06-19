Fernando Gago fue sometido a una intervención tras complicaciones cardíacas

Luego de sentir molestias tras el partido ante O'Higgins, el técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, pasó por pabellón para ser intervenido en la madrugada de este viernes.

Según información recabada por Cooperativa Deportes, al entrenador argentino se le encontraron dos arterias tapadas arriesgando un evento cardiovascular mayor.

Las primeras informaciones entregadas por la U a través de sus redes sociales apuntaban a que Gago estaba siendo sometido a exámenes médicos tras un malestar que sufrió anoche en el Estadio Nacional, no obstante, los nuevos datos apuntan a algo más grave.

De momento, se espera que Gago se mantenga en observación este sábado y domingo, y que se ausente del partido del domingo ante Santiago Wanderers siendo reemplazado en la cabina técnica por Fabricio Coloccini.