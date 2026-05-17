Fernando Gago tras la caída con Cobresal: Hay que seguir trabajando, necesitamos más

Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, analizó la derrota ante Cobresal en la Liga de Primera y remarcó que el equipo necesita "seguir trabajando" para mejorar las oportunidades para anotar.

"Entiendo que tuvimos el control del partido para poder atacar, sabiendo que podíamos sufrir alguna transición porque ellos dejaban dos o tres jugadores por delante. Nos faltó concretar, nos faltó ese último pase", lamentó Gago.

El argentino también criticó las acciones que originaron la falta que terminó en el golazo de tiro libre de Steffan Pino.

"En las dos o tres acciones previas a la falta, es donde creo que nosotros tenemos que ajustar y no tenemos que permitir esas acciones, más sabiendo las condiciones que había para jugar. Hay que seguir trabajando, seguir insistiendo, necesitamos más", declaró Gago.

Además, recalcó que "vamos a trabajr para que el equipo tenga aún más situaciones de goles y podamos concretarlas".

Finalmente, evitó hablar sobre la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre.

"Trabajaremos para que los que están tengan la posibilidad de convertir. No es de mi agrado hablar de refuerzos cuando hay un plantel, cuando hay un jugador. Cuando se hable del tema, cuando tenga la posibilidad, se hablará", sentenció.