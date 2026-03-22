Fernando Gago: Una institución grande necesita y debe pelear por los títulos

El director técnico argentino Fernando Gago afirmó que Universidad de Chile tiene la obligación histórica de disputar los primeros lugares de cada competencia y reconoció que el desafío de liderar a una institución con alta convocatoria representa un hito fundamental en su carrera profesional.

"Obviamente que siempre una institución grande necesita y debe pelear por los títulos. Es una cuestión lógica, de historia. Pero también creo que hay que buscar la forma, el proceso para llevarlo a cabo. Creo que desde el lado de construir algo para poder competir y para poder llegar a pelear los títulos, los campeonatos, es lo más importante que tenemos que lograr para que después lo otro se consiga", aseguró a los canales oficiales del club.

Respecto a su llegada a la institución, el exvolante de Real Madrid detalló que el acuerdo ocurrió de forma expedita. "El proceso de la negociación fue rápido y claro. La primera vez que se comunicaron conmigo traté de hacer un análisis de lo que veía del plantel, de las cosas que se podían mejorar y a partir de eso tratar de llevar a cabo lo que quiero hacer con mis equipos. Fue un conjunto de las dos partes, tanto el club y tanto de mi parte que se alineó todo muy rápido y fue muy fácil la negociación", puntualizó el conductor de Universidad de Chile.

Fernando Gago manifestó su satisfacción por las condiciones de trabajo encontradas en el CDA. "Llegar acá al predio es un predio espectacular. Mejor de lo que me imaginaba por lo que vimos en fotos y en video. Ya con ganas de empezar a tener contacto con lo más importante que es el futbolista, de tratar de acomodarme también a varias situaciones de convivencia y de normas que tienen y a partir de eso ir tratando de bajar nuestra idea para que lo más rápido posible se vea en los partidos", afirmó el estratego en Santiago.

Sobre su filosofía táctica, el otrora referente de Boca Juniors enfatizó la importancia del protagonismo: "Lo que quiero es que mis equipos sean protagonistas del partido. De intentar de que siempre llevemos a cabo de lo que se quiere hacer, de ser un equipo que tenga situaciones de gol, que gane los partidos. Siempre teniendo claro a dónde es el rumbo y a partir de eso generar una identidad que contagie muchísimo todo lo que es dentro del futbolista y que también contagie desde dentro hacia afuera con la gente", explicó el entrenador de Universidad de Chile.

Finalmente, el estratego envió un mensaje de alta exigencia para el plantel profesional que disputará la Liga de Primera. "Soy bastante exigente con todos y conmigo mismo porque acá hay algo que es más importante de todo, que es el club. Los jugadores necesitan y quieren llegar a la excelencia. Hay que explicarles y que entiendan que este momento no se va a repetir nunca más. Hay que aprovecharlo al máximo y tratar de conseguir la gloria", concluyó Fernando Gago antes de iniciar sus trabajos oficiales en Chile.