Fernando Gago y la goleada de la U: Hago hincapié en que los chicos crean en ellos

Tras un inicio de temporada titubeante, Universidad de Chile encontró su mejor versión para golear 4-0 a Deportes La Serena en el Nacional y Fernando Gago repasó con gratitud el cometido de sus jugadores.

"El partido se manejó en dos tiempos. El primero no tuvimos la fluidez necesaria, pero en el segundo ganamos mucho más los duelos defensivos y ofensivos", comenzó mencionando el estratega argentino.

Seguido a ello, profundizó: "Hago hincapié en que los chicos crean en ellos y en la forma en que se sienten a gusto jugando. Independientemente de los goles, hay que seguir trabajando".

Respecto a la titularidad de algunos jugadores jóvenes, Gago remató diciendo: "A mí no me cambia la edad del futbolista. Va a jugar el que mejor esté. Se lo expliqué a los jugadores. Los jóvenes se ganarán su lugar igual que los consagrados".

El próximo partido de la U será el domingo 12 de abril, ante Ñublense en Chillán, a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT).