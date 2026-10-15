Filtran la camiseta que vestirá Universidad de Chile para conmemorar los 100 años del club

Cuando aún faltan meses para que comience formalmente la celebración de los 100 años de Universidad de Chile, un prestigioso portal especializado en indumentaria deportiva filtró las primeras imágenes de las camisetas local y visitante que vestirá el cuadro azul de 2027.

Según reveló el citado medio, la camiseta estelar de la U mantendrá como base un azul marino profundo y tradicional, combinado con elegantes vivos blancos. Destaca la incorporación de un cuello estilo polo blanco, a juego con los puños de las mangas y las tres clásicas tiras sobre los hombros.

En el pecho, el logo de la firma germana irá en un moderno tono plateado en el lado derecho, mientras que el sector izquierdo estará reservado para la icónica U roja coronada por su estrella dorada en recuerdo a la Copa Sudamericana de 2011.

Uno de los detalles más llamativos se ubica en la parte alta de la espalda: justo debajo de la nuca se incluye un emblema especial con el número '100', cuyo diseño incorpora ingeniosamente la mirada y los ojos del tradicional "chuncho" dentro de los ceros.

Por su parte, la segunda equipación apuesta por el blanco como color predominante y con un sutil entramado sublimado en el torso y las mangas que combina de forma intercalada siluetas del búho y la clásica insignia laica, cerrando una colección especialmente pensada para la conmemoración de su primer siglo de vida.