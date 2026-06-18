Fiscal Juan Pablo Araya sostuvo que Clark obtuvo el control de Azul Azul de forma ilícita

Juan Pablo Araya, fiscal a cargo del denominado "caso Sartor", se expresó en torno a la investigación que está realizando en torno a Azul Azul -firma controladora de Universidad de Chile- y aseguró que las pruebas apuntan a que el control obtenido por Michael Clark fue logrado de manera ilícita.

"Él (Clark) tiene conocimiento de esta situación. Además, él era director de esta misma sociedad (Sartor) y, de acuerdo a las declaraciones de testigos, claramente tenía una actuación conjunta con él", dijo Araya.

"Él tendría un conocimiento mayor de esta situación y habría accedido a un mismo tipo de financiamiento por un mismo fondo que habría intentado financiar al señor Clark, y en realidad lo habría financiado, para la realización de esta OPA voluntaria que él trató de hacer posteriormente con la sociedad Bulla SpA", explicó el persecutor perteneciente a la Fiscalía Oriente luego de que la segunda sala de la Corte Suprema revisara la decisión de la Corte de Apelación en favor de José Ramón Correa, quien recurrió a los allanamientos ocurridos en sus oficinas en medio de dicha investigación.

Araya añadió que "entendemos que hay un conocimiento de esta situación, pero además también hay una participación, porque efectivamente hasta el día de hoy la sociedad Azul Azul tiene su control obtenido de una forma que para nosotros es ilícita y que, en el transcurso del tiempo, se mantiene hasta el día de hoy".