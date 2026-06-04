PDI llegó hasta la ANFP por investigación sobre Azul Azul en caso Sartor

Las pericias en torno a Azul Azul y Sartor continuaron este jueves con el sorpresivo arribo de la Policía de Investigaciones hasta la sede de la ANFP, en busca de antecedentes sobre la concesionaria que maneja el club Universidad de Chile.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, efectivos de la PDI se hicieron presentes en Quilín por instrucción del fiscal adjunto de Alta Complejidad Juan Pablo Araya; siendo recibidos por el secretario ejecutivo del fútbol chileno, Juan Eduardo Vega, y el vicepresidente, Jorge Aguilar.

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana requirió antecedentes detallados sobre reportes de ingresos, rentas, pagos u otros movimientos que Azul Azul haya notificado a la ANFP.

El fin de la solicitud busca reconstruir desde 2019 el flujo entre la sociedad anónima y relacionados a Sartor, posibles compromisos de ingresos futuros a través de mecanismos para permitir a terceros cobrar dineros destinados a la U, junto con indagar respecto a los eventuales beneficiarios finales de esos recursos.

Si bien no hubo interrogaciones en esta oportunidad, el golpe a la puerta de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sumó un nuevo episodio al turbulento presente de Azul Azul.

El caso Sartor ha abierto la puerta para que la casa de estudios solicite un informe para evaluar un posible incumplimiento de contrato de concesión. La rectora electa, Alejandra Mizala, ya advirtió que no se descarta retirar al equipo de fútbol sus símbolos y el nombre Universidad de Chile.

Cabe recordar que las oficinas de Azul Azul, de Michael Clark y el abogado José Ramón Correa ya fueron allanadas por la Fiscalía el pasado 4 de mayo.