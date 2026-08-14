¿Franco Calderón dejará la U para fichar por Independiente de Avellaneda?

Según información de sitios argentinos, el defensa argentino Franco Calderón está cerca de fichar por Independiente de Avellaneda, siendo cedido por Universidad de Chile tras perder terreno en el esquema de Fernando Gago.

Según información brindada por el medio partidario De la Cuna al Infierno, el "Chaco" arribará en calidad de préstamo a cambio de 100.000 dólares, con una opción de compra por dos millones de la divisa estadounidense.

La cesión buscará brindarle minutos al defensa de 28 años, además de estabilizar los problemas en la zaga del "Rojo", que despidió recientemente a Gustavo Quinteros tras una seguidilla de malos resultados.

Calderón se incorporó al elenco azul en 2024, disputando cien partidos, anotando cuatro goles y conquistando la Copa Chile en el año de su llegada , además de la Supercopa en 2025.