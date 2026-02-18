Franco Calderón e irregular inicio de la U: El objetivo todavía es ser campeón

El defensor central de Universidad de Chile Franco Calderón aseguró este miércoles que las metas del club no variaron pese al irregular arranque en la Liga de Primera. El zaguero argentino fue enfático al señalar que, tras sumar apenas dos puntos en tres jornadas, la ambición del grupo se mantiene intacta de cara al título.

"Siento que obviamente es difícil la situación porque pasaron tres fechas y no pudimos ganar, pero el objetivo nuestro como plantel todavía es apuntar a lo máximo de la tabla y ser campeón este año. Estamos trabajando día a día para jugar como terminamos el año pasado", afirmó en conferencia de prensa.

El pilar de la retaguardia "laica" explicó que el equipo requiere un "cambio de chip" urgente, lo que vinculó directamente con la obtención de un triunfo este domingo ante Deportes Limache. "Ganar crea otra energía. Claramente uno se enoja cuando no le salen las cosas dentro de la cancha, pero estamos muy bien como plantel, unidos y con un técnico excelente como Francisco Meneghini", añadió el deportista.

Respecto a la disposición táctica en el campo, Calderón reconoció que el grupo alcanzó un mejor funcionamiento con el esquema utilizado en la temporada anterior. "El entrenador nos pidió una línea de cuatro y creo que no lo hicimos mal, pero nos sentimos mucho más cómodos en una línea de tres. Es lo que terminamos jugando el fin de semana pasado", confesó el exjugador de Unión de Santa Fe.

Sobre el ambiente en el Centro Deportivo Azul, el defensor descartó una crisis interna y apeló a la madurez de sus compañeros. "Cada uno sabe lo que está haciendo bien y mal en lo individual. Somos profesionales y sabemos que estas situaciones pasan. Falta una victoria para empezar a aceitar todo y tener un mejor panorama", puntualizó el central ante los cuestionamientos de la hinchada en Santiago.

Finalmente, el jugador proyectó el duelo ante el conjunto "tomatero" y la cercanía del Superclásico frente a Colo Colo. "Sabemos que Deportes Limache arrancó muy bien, pero necesitamos ganar como sea. Después tendremos tiempo para preparar el Clásico, pero hoy lo primero en la cabeza es mantener el cero en nuestro arco el domingo y aprovechar las oportunidades que tengamos", concluyó Franco Calderón.