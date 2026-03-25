Gabriel Castellón y nueva derrota de Universidad de Chile: "Ya es responsabilidad de nosotros"

Gabriel Castellón sacó la voz luego de una nueva derrota de Universidad de Chile y realizó una fuerte autocrítica tras la caída por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, resultado que marcó un amargo inicio para el ciclo de Fernando Gago en la banca azul.

El portero no escondió la frustración por el momento del equipo y apuntó directamente a la responsabilidad del plantel. "Nos duele, ya es responsabilidad de nosotros. Tratamos de hacer lo mejor, tuvimos ocasiones y no pudimos marcar. Ellos marcaron la diferencia con la ocasión que se crearon y mantuvieron su orden", expresó tras el encuentro.

Castellón también abordó las primeras señales que intenta instalar el nuevo entrenador, quien tuvo poco tiempo de trabajo antes de su estreno oficial. Según explicó, el técnico se enfocó en corregir detalles puntuales para que el equipo pudiera sostener una idea más agresiva y dominante en campo rival.

"Lo que hizo fue tratar de darnos cuatro o cinco cosas, detalles para mejorar, porque había muy poco tiempo para entrenar aquello. Tratamos de terminar mejor las jugadas, pero nos faltó hacer más daño. Se nota un poco de lo que quiere el profe: un equipo protagonista, que mantenga al equipo rival en su campo. Tenemos que mejorar el último pase, quizás darle más intensidad a los pases", sostuvo el guardameta.

El arquero también lamentó la lesión de Juan Martín Lucero, quien volvió a salir complicado físicamente en un momento sensible para el equipo. "Es lamentable, porque él es muy importante para nosotros. Son jugadores de jerarquía y siempre necesitamos que estén todos disponibles. Uno nunca espera que un compañero se lesione. Es fome la situación que está viviendo", cerró.