Gago anticipó el retorno de la Copa de la Liga: Tenemos tres partidos para lograr la clasificación

En la previa del duelo entre Deportes La Serena y Universidad de Chile, el técnico azul, Fernando Gago, anticipó su visita a La Portada por la cuarta fecha de la Copa de la Liga y analizó la opción de que su equipo sume puntos en un torneo donde solo clasifica el primero de cada grupo.

"Tenemos tres partidos para lograr la clasificación y a partir de eso ver para qué estamos. Todavía no tengo decidida la formación, pero nos enfrentamos a un equipo bien trabajado. Hay que tratar de hacer un buen partido para lograr la victoria", comenzó apuntando en torno al duelo de este sábado.

Seguido a ello, el estratega del elenco laico precisó: "Cada jugador en particular está en consideración. Independientemente de si alguno queda fuera, no implica que no sea tenido en cuenta. Necesito de todos y ese fue el mensaje muy claro que le dejé a los futbolistas a partir del primer día".

Finalmente, se refirió someramente a la posibilidad de sumar a Alexis Sánchez a las filas del club, tal como dejó ver la nueva presidenta, Cecilia Pérez: "Los jugadores grandes tienen su experiencia por méritos. Lógicamente los chicos tienen esa posibilidad y también hacer su propio camino. Acá lo que intentamos es tener una línea y que los tengan el crecimiento con equivocaciones, con aciertos, y a partir de eso tratar de formar personas".