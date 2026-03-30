Gago: Cada partido desde ahora es una final, aunque falte muchísimo

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, anticipó la visita a Audax Italiano por la tercera fecha de la Copa de La Liga, este martes 31 de marzo a las 18:00 horas, y ahondó en sus sensaciones tras una semana completa al mando del equipo.

"Los objetivos son todos. En cada competición que juguemos tenemos que dar el máximo. El partido de mañana es una final más, y cada partido a partir de ahora es una final, aunque falte muchísimo", expresó en conferencia de prensa.

"Tratar de construir una idea de juego donde los jugadores se sientan cómodos, el hincha se sienta representado. Eso vamos a lograr partido a partido, a veces mejor, a veces peor, pero es la idea que tenemos", agregó.

Sobre la preparación del duelo con los audinos, el DT indicó que "las conclusiones que hemos sacado durante toda esta semana de trabajo han sido muy buenas. Empezamos a trabajar más en lo conceptual de lo que busco como equipo, independientemente de la falta de jugadores que están en selección".

"Obviamente son pocos días de trabajo. Necesitamos mucho más tiempo para seguir progresando, pero los he visto muy bien desde la intensidad y el trabajo. Vamos a llegar en buenas condiciones al partido", complementó.

Sobre la lesión de Juan Martín Lucero, remarcó que "lo vamos a ayudar en lo máximo que se pueda" y apuntó que "todos los jugadores son importantes en un sistema de juego", aunque "en líneas generales no hablo de una posición específica, necesitamos que todos entiendan dónde vamos a lastimar al rival".

El estratega azul expuso que "va a jugar el que mejor esté. Nos adaptaremos a las condiciones de los futbolistas" y "los jóvenes son muy importantes para mí y que puedan sostener sus rendimientos en el primer equipo. Para mí no son los jóvenes, ni los grandes. Estarán disponibles según lo que vea en la semana".

Finalmente, Gago aclaró versiones sobre un presunto golpe de timón sobre la alimentación de los jugadores y expuso que las medidas ya estaban tomadas con anterioridad en la U.