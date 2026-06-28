Coloccini explicó la ausencia de Assadi en el triunfo de la U ante San Felipe en Copa Chile

Fabricio Coloccini, director técnico interino de Universidad de Chile, analizó el triunfo por 2-0 ante Unión San Felipe en Copa Chile, abordando el retorno de Fernando Gago y la marginación de Lucas Assadi de la convocatoria presente en el Nacional este domingo.

"Lucas es un jugador más del plantel. Tiene las mismas posibilidades que todos. Y bueno, la ausencia solamente se da por una decisión técnica y no pasa más que eso", apuntó el estratega argentino respecto al volante.

Seguido a ello, precisó: "Con respecto a Fernando está mucho mejor, ya se integró con nosotros en el CDA los últimos dos días. Obviamente tiene que seguir ciertos cuidados, pero ya lo tenemos más cerca, así que contento con eso".

"Los chicos hicieron un gran partido. A veces pueden ser partidos que entre comillas podemos llamarlos trampa porque nos puede jugar una mala pasada la cabeza, y ellos entraron concentrados desde el inicio", cerró Coloccini.