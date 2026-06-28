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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Agustín Arce y su presente en la U: Estoy de titular en el club de mis amores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

"Es importante para llegar al día del partido y definir de buena manera", reconoció el volante.

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La victoria de Universidad de Chile sobre Unión San Felipe dejó, además del liderato en su grupo, la buena actuación de Agustín Arce, quien empieza a consolidarse dentro de la plantilla titular tras anotar nuevamente.

En ese sentido, el volante reconoció a TNT Sports vivir "muchos momentos muy difíciles y ahora están estos momentos, de titular aquí en el club de mis amores. Es importante para mí y lo estoy llevando con mucha responsabilidad".

El mediocampista también reveló que luego de los entrenamientos se queda practicando: "Me gusta quedarme. Es importante para llegar al día del partido y definir de buena manera en los tiros libres y los goles, así que es importante eso".

Respecto del triunfo sobre San Felipe, que los dejó como líderes en el Grupo D de la Copa Chile, Arce sentenció que resultó "muy importante. Supimos manejar el partido, mejorar lo de errores que tuvimos ante La Calera y ahora pensando nuevamente en la vuelta con ellos".

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