Agustín Arce y su presente en la U: Estoy de titular en el club de mis amores

La victoria de Universidad de Chile sobre Unión San Felipe dejó, además del liderato en su grupo, la buena actuación de Agustín Arce, quien empieza a consolidarse dentro de la plantilla titular tras anotar nuevamente.

En ese sentido, el volante reconoció a TNT Sports vivir "muchos momentos muy difíciles y ahora están estos momentos, de titular aquí en el club de mis amores. Es importante para mí y lo estoy llevando con mucha responsabilidad".

El mediocampista también reveló que luego de los entrenamientos se queda practicando: "Me gusta quedarme. Es importante para llegar al día del partido y definir de buena manera en los tiros libres y los goles, así que es importante eso".

Respecto del triunfo sobre San Felipe, que los dejó como líderes en el Grupo D de la Copa Chile, Arce sentenció que resultó "muy importante. Supimos manejar el partido, mejorar lo de errores que tuvimos ante La Calera y ahora pensando nuevamente en la vuelta con ellos".