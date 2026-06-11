Gago defendió su proceso: A partir de una identidad de juego llegarán los resultados

El técnico argentino Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, defendió el proceso que encabeza y remarcó la importancia de sostener una identidad de juego, aunque reconoció que los resultados son una necesidad permanente en el fútbol.

"Lo que buscamos en todos los partidos es tratar de mantener una identidad de juego y a partir de esa identidad de juego llegarán los resultados. Obviamente que el fútbol es resultado y necesitamos de eso", señaló el entrenador.

Gago explicó que el trabajo previo a cada encuentro pasa por analizar tanto las capacidades propias como las del rival, con la intención de encontrar ventajas ofensivas y detectar los sectores en que su equipo puede sufrir en defensa.

"Siempre se van a buscar situaciones de juego tratando de ver la capacidad de los futbolistas que pensamos que pueden iniciar, que pueden jugar. También las capacidades individuales del rival y a partir de eso tratar de sacar provecho en ventajas ofensivas", sostuvo.

En esa línea, el exmediocampista aseguró que su intención es que Universidad de Chile mantenga el protagonismo y no abandone su forma de jugar, más allá de las dificultades que pueda presentar cada partido.

"Intentaremos tratar de seguir con nuestra identidad de juego, de seguir buscando lo que queremos hacer, de tratar de tener el protagonismo del partido y sabiendo de lo que puede generar el rival", apuntó.

El entrenador también hizo un balance de los últimos resultados y admitió que, desde ese punto de vista, las conclusiones no son positivas, aunque insistió en que cada encuentro tiene matices distintos.

"Desde el resultado las conclusiones no son buenas, porque nosotros tratamos de competir y ganar todos los partidos. Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos en todos los partidos que se juegan", expresó.

Finalmente, Gago valoró el trabajo formativo con los futbolistas jóvenes y sostuvo que los procesos necesitan tiempo, una línea clara y trabajo conjunto para entregar herramientas de crecimiento.

"Soy un convencido de los procesos, de los tiempos. Hay tiempos que los chicos deben vivir, deben tener en su carrera. Y a partir de eso, cuando hay una línea clara, cuando hay un proceso, las cosas se logran", cerró.

Además, el DT destacó que el desarrollo de los jugadores también debe apuntar a la selección: "Para mí siempre en cualquier país lo más importante de todo es la selección. Nosotros trabajamos para que los jugadores tengan posibilidad de estar en la selección, de que tengan convocatorias, de que sean internacionales".