Gago fue cauto tras la victoria ante O'Higgins: Hay un montón de cosas que hay que mejorar

El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, se mostró cauto tras el triunfo 2-0 ante O'Higgins en el Estadio Nacional, por el duelo pendiente de la fecha 13 en la Liga de Primera, remarcando que el equipo aún tiene que mejorar.

"Hay un montón de cosas que hay que mejorar, independientemente del resultado. No me baso para mejorar sobre el resultado en sí. Sí necesitamos ganar partidos para aspirar a donde queremos estar y para eso vamos a trabajar", puntualizo el trasandino en conferencia de prensa.

También fue consultado por los posibles refuerzos para el segundo semestre: "Entendemos a dónde queremos apuntar y queremos llegar como equipo, de lo que también necesita la institución y, a partir de eso, trabajaremos para buscar el mejor equipo posible a partir de las incorporaciones", agregó.

Gago comentó el rol que tienen los hinchas y como influyen en los jugadores: "Necesitamos que siempre acompañe a los futbolistas dentro de la cancha, también darle la ilusión; porque creo que de eso vive el hincha y del resultado".

El técnico azul también comentó la inclusión que le ha dado a los más jovenes dentro del plantel: "Me gusta mucho trabajar y potenciar a los chicos porque creo que el club también lo necesita. Esa juventud y esa rebeldía o inconsciencia de la edad también es importante para el equipo, pero siempre voy a seguir diciendo lo mismo: los chicos van a tener un proceso de formación. No hay que confundirlos".

Por último comentó sobre los duelo ante Santiago Wanderers en la Copa Chile: "Va a jugar el que mejor esté y vamos a poner el mejor equipo competitivo posible. Será un partido interesante, por eso mismo te vuelvo a repetir que vamos a poner el mejor equipo posible", cerró.

El duelo ante los "caturros" será este domingo 21 de junio a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Nacional, en el debut de los azules en la Copa Chile.