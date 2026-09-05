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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Gago respaldó a sus delanteros: Me reclamaban que no hacían goles y hoy hicieron cuatro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador de Universidad de Chile respaldó a Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y a Eduardo Vargas tras el triunfo ante Coquimbo.

Gago respaldó a sus delanteros: Me reclamaban que no hacían goles y hoy hicieron cuatro
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Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, analizó la dramática victoria por 4-2 conseguida ante Coquimbo Unido en el Nacional y, en medio de su análisis, defendió su idea ante la constantes críticas sobre la falta de eficacia de sus referentes de área.

"El primer tiempo tuvimos muchas ocasiones para ponernos a favor. En el segundo tiempo nos pusimos en ventaja, cometimos dos errores; de ahí vienen los goles de ellos. Con los cambios propusimos un partido más cortado", sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

Seguido a ello, defendió a sus pupilos: "Estoy contento por Juan Martín (Lucero) y Octavio (Rivero) que pudieron convertir; también por Eduardo (Vargas) que siempre me reclamaban que los '9' no hacían goles y hoy hicieron cuatro goles".

Finalmente, consultado por si le gustaría repetir un esquema ofensivo, Gago adoptó una postura: "¿Jugar con todos los delanteros? ¿Y quién defiende? Con los tres delanteros tenemos que defender... No, no, es muy difícil. Son situaciones de partido".

"Pueden jugar dos '9', tener minutos de inicio de un partido, eso está claro, porque también me gusta esa manera. Pero como terminamos jugando es muy difícil que se inicie, por una cuestión de características", remató.

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