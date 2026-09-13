Gago tras la visita de la U a La Serena: "Lo importante es que el equipo ganó"

Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, valoró el triunfo por 0-3 ante Deportes La Serena, resaltando el resultado pese a las dificultades en la visita al Estadio La Portada por la fecha 23.

"Nos adaptamos un poco a lo que creímos que el rival podía dar. Creíamos que podía jugar con línea de cinco. Queríamos tener más peso en el área con Juan Martín (Lucero) y Eduardo (Vargas). Pero bueno, lo importante es que el equipo ganó y es muy buena sensación", dijo a TNT Sports.

"Al inicio del segundo tiempo tuvimos ese control de juego y saber dónde podíamos atacar, y así vinieron los goles. Después, con el correr de los minutos, nos faltó tener un poquito más la pelota y lo empezamos a lograr sobre el final", repasó.

Sobre el importante ingreso de Marcelo Díaz, que afirmó el mediocampo, Gago expuso: "entendía que el partido pasaba por un pase; de habilitación, de encontrar ese espacio para poder atacar, como llegó en el segundo gol".

"También presionar a los internos como hizo Agustín (Arce). Era muy bueno encontrar ese último pase que tiene Marcelo Díaz", sumó.