Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Gago tras la visita de la U a La Serena: "Lo importante es que el equipo ganó"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Nos adaptamos un poco a lo que creímos que el rival podía dar", señaló.

Gago tras la visita de la U a La Serena:
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, valoró el triunfo por 0-3 ante Deportes La Serena, resaltando el resultado pese a las dificultades en la visita al Estadio La Portada por la fecha 23.

"Nos adaptamos un poco a lo que creímos que el rival podía dar. Creíamos que podía jugar con línea de cinco. Queríamos tener más peso en el área con Juan Martín (Lucero) y Eduardo (Vargas). Pero bueno, lo importante es que el equipo ganó y es muy buena sensación", dijo a TNT Sports.

"Al inicio del segundo tiempo tuvimos ese control de juego y saber dónde podíamos atacar, y así vinieron los goles. Después, con el correr de los minutos, nos faltó tener un poquito más la pelota y lo empezamos a lograr sobre el final", repasó.

Sobre el importante ingreso de Marcelo Díaz, que afirmó el mediocampo, Gago expuso: "entendía que el partido pasaba por un pase; de habilitación, de encontrar ese espacio para poder atacar, como llegó en el segundo gol".

"También presionar a los internos como hizo Agustín (Arce). Era muy bueno encontrar ese último pase que tiene Marcelo Díaz", sumó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada