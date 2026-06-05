Gago: Vamos a pensar en los mejores refuerzos para hacer crecer el equipo

El técnico argentino Fernando Gago anticipó que Universidad de Chile analizará el próximo mercado de pases con la intención de potenciar el plantel para el segundo semestre, en medio de un calendario que mantiene al equipo en competencia local.

"No es solamente un puesto. A veces la oportunidad de mercado te hace pensar en otro jugador que te hace cambiar los planes. Sí que obviamente vamos a trabajar y vamos a pensar los mejores refuerzos para poder hacer crecer el equipo", sostuvo el entrenador azul.

Gago también abordó el presente de Universidad de Chile en la Copa de la Liga, torneo en que no depende de sí mismo para avanzar y necesita vencer a Audax Italiano, además de esperar el resultado entre Deportes La Serena y Unión La Calera. "Al no depender de nosotros, nosotros tenemos que pensar en ganar el partido", afirmó.

El DT fue consultado por una eventual eliminación y remarcó que el objetivo del equipo es competir en todos los torneos. "Si no se cumplen obviamente que no va a ser un objetivo cumplido, pero a partir de eso trabajaremos y seguiremos insistiendo", señaló.

Sobre el plantel, Gago informó que Nicolás Ramírez ya entrenó con normalidad y está disponible para una posible convocatoria, mientras que Israel Poblete presentó un cuadro gripal que complicó su semana.

Además, asumió la responsabilidad por el rendimiento de Lucas Assadi: "Si el futbolista juega mal es responsabilidad del entrenador, siempre. Si juega bien es responsabilidad del jugador".