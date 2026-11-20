Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, habló en miras al partido contra O'Higgins de este sábado 21 de noviembre (18:00 horas) y abordó la intensa pelea por el "Chile 2" de Copa Libertadores, el momento del equipo y los cambios en la dirigencia.

"Nosotros trabajamos para ganar todos los partidos. Tenemos tres partidos para trabajar. Independiente de un parate o no (por fecha FIFA), tenemos muy claro que todo depende de nosotros. Ese es el objetivo, trabajaremos cada partido para dar lo mejor y siempre con la convicción de afrontar cada partido y entrenamiento de la mejor manera", dijo en conferencia de prensa.

"El partido lo tenemos que llevar, como digo siempre, a nuestro juego. Obviamente que entendemos al rival, sabemos qué se está jugando y tiene que buscar un resultado. Nosotros también, así que va a ser un lindo partido. El planteo que se haga es una cuestión más interna", sumó.

Sobre la irregularidad de O'Higgins y su ubicación en la zona baja, Gago señaló: "Yo no creo que el rival tenga temor (de afrontar este tipo de partidos). Son futbolistas que están compitiendo y van a competir. Tienen un gran entrenador y van a jugar el mejor partido. Cuando se mueve la pelota no piensas más en eso".

"Lo que entiendo es que tenemos que hacer un partido correcto con nuestras individualidades, nuestro colectivo y seguir la misma forma de jugar, tratar de mejorar y que cada jugada sea algo importante; sabiendo que depende de nosotros para clasificar", complementó.

Sobre el cambio de directiva en Azul Azul, el DT expuso: Tuve una charla... no me gusta hablar mucho con los presidentes y directivos. Siempre trato de manejarme aparte de eso porque lo que más me gusta es el fútbol. La relación la tengo siempre con Manuel (Mayo). Tuve una reunión con el presidente, le planteé algunas cosas que hay que mejorar para seguir creciendo como club, él también tiene sus cosas y nos vamos a ir conociendo con el tiempo".

Por otra parte, evitó profundizar en el rol de Marcelo Díaz como parte de la gerencia deportiva a partir de 2027, pues "todavía es jugador. De él voy a hablar como jugador porque no me corresponde hablar de otra cosa. Hoy es parte del plantel. Lo que vaya a suceder el próximo año, veremos".

Respecto al gran momento de Eduardo Vargas, Gago dijo que "hay muchos factores. Pasa por una cuestión de crecimiento, por un estilo de vida. Hoy Eduardo está en un gran momento, también un gran momento personal y eso se lleva al campo de juego. Es importante que lo disfrute porque está en un lindo momento de su carrera".