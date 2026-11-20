"En momentos de disrupción, a veces hay un poco de inconfortabilidad", afirmó este viernes la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, al abordar la polémica que afecta a su cartera tras la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi, marcada por tensiones internas derivadas de desacuerdos en el diseño e implementación de políticas públicas.

Durante una actividad en la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, la secretaria de Estado defendió la reestructuración de sus equipos y evitó polemizar de manera directa con su ahora excolaboradora, limitándose a destacar la "gran subsecretaria subrogante" que llegó con la designación de Carolina Calvo.

"Como ministra digo que la labor nuestra, como gobierno, es trabajar por todos los chilenos. Estamos viviendo en un momento transformador en el mundo, un momento de cambio donde si nosotros seguimos el statu quo, no vamos a poder dar las oportunidades a todos los chilenos a competir en las grandes ligas", afirmó la titular de Ciencia.

Postura frente al quiebre y las tensiones del cambio

La salida de Rossi obedeció a diferencias sobre cómo enfocar la agenda científica nacional, además de una serie de bullados despidos al interior de la cartera.

A pesar de los reparos planteados por la exsubsecretaria, Lincolao sostuvo que las modificaciones en el organigrama forman parte de dinámicas necesarias cuando se implementan transformaciones de fondo.

La titular del ramo cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast. (FOTO: ATON)

"Le deseo lo mejor a todos los funcionarios que han trabajado antes en el ministerio. Los cambios no son todos malos, generalmente se necesita un cambio para lograr buenas cosas", enfatizó la jefa ministerial.

En esta línea, indicó que "el mensaje para todos los chilenos es que acá hay un ministerio con un gran equipo, trabajando muy fuerte para lograr cosas para todos los chilenos. Y sí, en momentos de disrupción, a veces hay un poco de inconfortabilidad, un poco de cambio (...) si fuese todo calmadito, es ahí donde uno se preocupa".

En medio de la polémica, la permanencia de Lincolao al frente de la repartición cuenta, hasta el momento, con el visto bueno del Presidente José Antonio Kast, que desde su gira por Asia ratificó el trabajo de la titular de Ciencia.

"Todos los problemas están superados", afirma el vocero

Por su parte, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, dio por superada la polémica en esa cartera, solo días después de afirmar en Tolerancia Cero que "el Ministerio de Ciencia no ha funcionado como esperábamos".

"El día de ayer, el ministro (del Interior y Segegob, Claudio) Alvarado tuvo una reunión muy franca con la ministra Lincolao: establecieron las prioridades del Ministerio, el trabajo en conjunto, cómo el Gobierno puede apoyar la labor que desarrolla (...) Se hizo una evaluación y una conversación, y se vio cómo se pueden hacer mejoras", detalló.

Por tanto, el subsecretario aseguró que, "para el Gobierno, todos los problemas en el Ministerio de Ciencia están completamente superados", y en ese sentido, "estamos enfocados en apoyar a la ministra en las políticas públicas que tiene que impulsar".