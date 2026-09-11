Gago y la nominación de Morales y Arce a la Roja: "Les exigí y hoy tienen una proyección enorme"

Universidad de Chile afina detalles para su próximo compromiso frente a Deportes La Serena, pero la contingencia azul estuvo marcada por la presencia de sus figuras en las nóminas de la selección chilena, algo que fue abordado por el técnico Fernando Gago, quien destacó el presente de Marcelo Morales y Agustín Arce, enfatizando el proceso de maduración que ambos han sostenido bajo su mandato.

Respecto al carrilero zurdo, quien recuperó terreno tras pasadas críticas por su estado físico y regularidad, Gago reveló el compromiso que asumió con el jugador apenas tomó el mando del equipo: "Con el caso de Marcelo fui muy claro el primer día que llegué. Me propuse y le propuse a él un desafío: que vuelva a estar convocado a la selección", dijo en conferencia de prensa.

"Al principio no me completaba los 90 minutos y le exigí que tenía que terminarlos. A partir de eso generó una constancia de ponerse bien. Creció muchísimo física, futbolística y mentalmente. Es un jugador muy importante dentro y fuera de la cancha, hace grupo y me pone muy contento por él", añadió el estratega sobre el zurdo.

En la misma línea, el adiestrador valoró la irrupción y proyección de Agustín Arce: "Sigue en un proceso de crecimiento. Ha tenido partidos muy buenos, ha bajado el rendimiento en algunas semanas y se lo he remarcado, pero es un chico con muchísima proyección. Lo dije y lo sostengo: es uno de los jugadores con más capacidad a futuro para la selección y para el club", sentenció Gago.

De cara al duelo del fin de semana ante Deportes La Serena, Gago expresó que "con respecto al rival, creo que es un equipo muy trabajado, que tiene variantes para poder jugar de determinadas formas. Es un equipo que va a intentar, siendo local, tratar de presionar, de jugarnos, de sacarnos la pelota, y a partir de eso nosotros tenemos que hacer nuestro juego para tratar de potenciar lo nuestro y evitar lo que ellos hacen bien".

Además, tuvo palabras para la posibilidad de jugar con doble 9 tras la recuperación de Octavio Rivero: "Sí, puede ser. Dependiendo el partido, dependiendo el rival, dependiendo lo que queremos buscar, puede ser una opción", dijo.

"Pero no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de ocupación de espacios. Porque si jugamos con los tres no hay lugar para tres centrodelanteros en la misma posición, uno se va a tener que correr hacia una banda y ya terminas jugando con dos. Es un poco llevarlo al rendimiento, al espacio, a dónde podemos atacarlo, dónde pueden posicionarse y la característica de cada jugador", complementó.