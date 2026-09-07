Hasta 2030: U. de Chile oficializó la renovación de Lucas Barrera

A través de sus canales oficiales, Universidad de Chile confirmó la extensión de contrato del joven volante argentino Lucas Barrera, quien seguirá con los azules hasta diciembre de 2030.

El trasandino de 20 años fue promovido al Primer Equipo en 2025, ganándose un lugar en la escuadra azul dirigida por Fernando Gago durante la presente temporada.

"Muy feliz por todo lo que estoy viviendo. Estoy muy contento con el club y muy contento de que confíen en mí, quiero estar mucho tiempo más", señaló.

"El apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros fue muy importante. Ellos me han dado la confianza para estar en el equipo, ayudar y que el club gane. Pero nada, soy muy chico, tengo que seguir aprendiendo y mis compañeros me ayudan mucho", sumó.

A la fecha, Barrera ha jugado 24 partidos con la U entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, con dos asistencias en su registro.

Lamentablemente, esta renovación coincidió con una lesión de rodilla que lo tendrá alrededor de un mes como baja en el "Romántico Viajero".