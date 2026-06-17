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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Hincha de la U que increpó a Meneghini recibió una histórica sanción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Daniela Ríos no podrá entrar al estadio por ocho años.

Hincha de la U que increpó a Meneghini recibió una histórica sanción
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Una drástica sanción recibió Daniela Ríos, la hincha de Universidad de Chile que se hizo viral en redes sociales tras ser fotografiada increpando al director técnico Francisco "Paqui" Meneghini durante su último partido al mando del equipo en el Estadio Nacional.

Según detalló el medio partidario La Voz Azul, la seguidora del cuadro estudiantil fue sancionada con ocho años de derecho de admisión, lo que le impide el ingreso a cualquier recinto deportivo del país.

De acuerdo a los reportes, la penalización se divide en dos partes: cuatro años por incitación a la violencia y otros cuatro años por amenazas en contra del estratega, hechos registrados tras el compromiso frente a Universidad de Concepción.

Fue en abril cuando la hincha expuso su caso en redes sociales. Como abonada, intentó asistir al partido contra Deportes La Serena en el debut de Fernando Gago, pero no la dejaron ingresar al Nacional.

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