Hormazábal descartó quiebre del plantel con Gago: No sé de dónde salió eso, el técnico es muy cercano

El lateral derecho de Universidad de Chile Fabián Hormazábal palpitó el trascendental choque de este fin de semana ante Coquimbo Unido, duelo donde los azules buscarán dejar atrás las caídas consecutivas en el Superclásico y ante Universidad de Concepción.

Durante la instancia, el carrilero fue consultado por versiones de prensa que apuntaban a supuestas tensiones internas, distanciamiento entre el cuerpo técnico de Fernando Gago y referentes como Charles Aránguiz, además de una presunta molestia del plantel por el estilo de trabajo del entrenador argentino.

Al respecto, Hormazábal fue categórico: "No tengo idea, no sé de dónde salió eso. Yo no noto ninguna distancia, al contrario. Personalmente, el técnico es bien cercano a los jugadores", enfatizó.

Sobre los controles físicos, el formado en O'Higgins respaldó la exigencia: "A mí me gusta mucho, soy bien cuadrado en ese sentido. Me gusta tener mis mediciones bien, el peso bien y buscar estar a tope en todo para poder rendir de la mejor manera. Esa es la base del rendimiento".

En esa misma línea, Hormázabal tuvo palabras para el rendimiento de la U luego de una racha de cinco triunfos y una posterior de dos caídas.

"Son muchos los factores que pueden ocurrir durante un partido. Creo que lo veníamos haciendo bien. Hace dos semanas habíamos conseguido una racha de cinco o seis partidos en donde el equipo se sentía bien. Y pasan estas cosas, estas distintas circunstancias que pueden pasar y que pueden seguir pasando, y la tarea de nosotros es prepararnos de la mejor manera y adaptarnos rápido a las distintas cosas que nos puedan pasar en los partidos. El equipo está en construcción permanente y cada error que cometemos lo tratamos de corregir para estar lo mejor preparados el fin de semana", comentó.

Respecto al golpe anímico tras ceder terreno en la tabla y ver a Universidad Católica igualarlos en puntaje, el zaguero aseguró que el grupo mantiene la convicción intacta.

"Estamos un poco golpeados por las dos derrotas, pero con ganas de trabajar, de corregir y de que llegue luego el fin de semana para demostrar lo que estamos trabajando. Vamos a pelear hasta el final", afirmó.

El defensor abordó la sensible baja de Lucas Assadi en el esquema universitario luego de su partida al fútbol sueco: "Será muy difícil reemplazarlo con alguien que tenga similitud en sus capacidades y en su talento. Pero sí tenemos compañeros que están preparados y se han preparado de la mejor manera para poder tener esta oportunidad, porque es una oportunidad que les llega el poder pelear por un lugar de titular y creo que lo están haciendo de buena manera. En el sentido desde mi posición, obviamente que en ese sentido Marcelo (Morales) es el que siente más no tener a Lucas, pero él también está preparado de la mejor manera y el compañero que lo acompañe en esa posición estoy seguro de que lo va a hacer muy bien", dijo.

"La verdad no estaba muy al tanto de eso. Creo que cada acción tiene su consecuencia, eso es lo único que te podría decir de eso", dijo.

La U se medirá ante Coquimbo Unido este fin de semana en un duelo determinante para sus aspiraciones de asegurar la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.