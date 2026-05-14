Hormazábal entrena con normalidad y apunta a ser titular ante Cobresal

Una buena noticia recibió Fernando Gago en la antesala del compromiso de este domingo frente a Cobresal en El Salvador dado que el lateral derecho Fabián Hormazábal completó su segunda jornada de entrenamientos con total normalidad, dejando atrás los problemas físicos que lo mantenían en duda.

Su recuperación llega en un momento crítico para el cuerpo técnico dado que tiene tres bajas para la última línea debido a las lesiones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, y a la suspensión de Marcelo Morales.

Con el regreso del lateral a las prácticas, el entrenador podrá contar al menos con una pieza conocida en su esquema, buscando mantener el equilibrio defensivo ante un rival siempre complicado en condición de local.

Así y de acuerdo a información de Cooperativa Deportes, la probable última línea será con Hormázabal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Diego Vargas.

La U visitará al cuadro minero este domingo a partir de las 15:00 horas.