Informe arbitral consignó uso de pirotecnia de hinchas de la U en Concepción

Universidad de Chile quedó consignada en el informe arbitral por graves incidentes protagonizados por sus hinchas durante la derrota 2-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la Liga de Primera.

El árbitro Diego Flores detalló que los problemas comenzaron incluso antes del inicio del encuentro, cuando durante la salida protocolar de los equipos simpatizantes azules ubicados en la galería sur hicieron explotar una cantidad indeterminada de bombas de ruido y elementos pirotécnicos.

El documento también consignó que desde la tribuna Andes se encendió una bengala, mientras que la situación más grave se produjo durante el segundo tiempo.

Partido estuvo detenido durante cinco minutos

A los 81 minutos, hinchas de Universidad de Chile ubicados nuevamente en la galería sur activaron una cantidad indeterminada de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, varias de las cuales fueron lanzadas hacia la pista atlética del recinto.

Debido a esos hechos, Flores ordenó detener el partido durante cinco minutos. El informe señaló que se activó el protocolo de locución y que personal de seguridad privada ingresó para retirar las bengalas desde la pista.

El compromiso pudo reanudarse recién a los 86 minutos, luego de controlar la situación. Universidad de Concepción terminó imponiéndose por 2-1, con anotaciones de Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman, mientras Matías Zaldivia descontó para Universidad de Chile.

El juez también dejó consignadas otras dos situaciones ocurridas en los descuentos.

Jorge Broun fue expulsado a los 90+3 minutos tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas.

Tras la roja, Cecilio Waterman terminó como arquero de Universidad de Concepción, pero Flores denunció que utilizó la misma camiseta de Broun, manteniendo su número e identificación, en vez de una camiseta de guardameta sin número ni identificación como establece el artículo 35 de las Bases del Campeonato.

El árbitro también dejó consignada una situación protagonizada por René Rosas, dirigente de Universidad de Concepción, quien durante los últimos minutos del partido ingresó a la zona de exclusión y se ubicó junto a la banca de suplentes de su equipo. Según el informe, representantes de la ANFP le indicaron que no estaba autorizado para permanecer en ese sector, pero pese a las advertencias Rosas continuó allí hasta la finalización del encuentro.