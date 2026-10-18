Insulza y el directorio de Azul Azul: Hay gente que no representaba a nadie, pues su representado está preso

José Miguel Insulza, director de Azul Azul, abordó la disolución del directorio por determinación de los acreedores de Sartor a través del liquidador Eduardo Godoy, relatando que la posibilidad de la medida se veía venir por los vínculos con Michael Clark, pero su inmediatez tomó por sorpresa a la mesa que dirige al club Universidad de Chile.

"A mí me sorprendió todo esto. Habíamos acordado el día antes decirle que sí al síndico (liquidador). En agosto pasado nos pidió que designáramos a algunas personas para negociar con la Universidad de Chile un nuevo convenio y bueno, nosotros en realidad nos demoramos en hacer eso", dijo a La Tercera.

"Había directores que decían que negociáramos nosotros, el directorio, y nosotros sabíamos que la Universidad de Chile no tenía confianza en algunos directores. En eso, se nos pasó el mes", sumó.

Insulza indicó que el liquidador Eduardo Godoy propuso algunos para hacer de intermediarios entre la SA y la casa de estudios: "Queríamos nombrar a las personas y contrataríamos un estudio de abogados para que nos representara. Y bueno, al día siguiente, el optó por la disolución".

"Yo soy un tipo de buena fe. Siempre quiero creer que la gente actúa de buena fe. Pero la verdad es que aquí tengo varias dudas" dijo Insulza.

Aunque negó pensar que alguien busque apoderarse del club, sí expresó que "no sé lo qué va a pasar. Francamente, dependerá mucho de lo que haga el síndico, porque él es el dueño ahora".

"Él tiene siete directores y va a tener la posibilidad de nombrar al presidente. Frente a ellos va a haber dos directores de minoría, que somos nosotros, probablemente José Ramón Correa y yo, y dos directores que representarán a la universidad", repasó.

"No entiendo por qué se hizo este cambio tan bruscamente. Yo me enteré de que esto iba a pasar, de que esto era una posibilidad, dos horas antes de que ocurriera", remarcó el exministro.

"Para mí siempre estuvo claro que si se ratificaba todo lo que sucedió y se nombraba a un síndico, la Universidad de Chile y el mismo síndico iban a presionar para que los cargos de directorio cambiaran, porque hay gente que no representaba a nadie, pues su representado está preso (Michael Clark). Pero lo que no entiendo es por qué se hizo de la noche a la mañana, sin conversar con nadie, sin informar que se haría", dijo.

Aunque "a lo mejor deberían haber renunciado" los directores por el lado de Clark, "optaron más por seguir funcionando" y para Insulza "han funcionado bastante bien".

"Engañaría si digo que había algo raro. Las reuniones de comisiones se realizaban, el fútbol está compitiendo, se gestionan bien los ingresos y los gastos y nunca se buscó hacer algo impropio. Todo lo contrario. Hacían su trabajo y nada más. Pero, lamentablemente, como decía, representaban a gente que ya no está", cerró.