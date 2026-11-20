Una investigación publicada este viernes por Ciper Chile reveló conversaciones entre ejecutivos de Sartor que vinculan al excontrolador de Huachipato, Victoriano Cerda, con las negociaciones que sostuvo la administradora de fondos para adquirir el 63 por ciento de las acciones de Azul Azul, concesionaria que administra al club de fútbol Universidad de Chile.

El reportaje, basado en más de 19 mil páginas de transcripciones de mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono del exejecutivo de Sartor Alfredo Harz, dio a conocer una conversación del 31 de agosto de 2020, cuando la firma negociaba la compra de las acciones que pertenecían a Carlos Heller.

En ese intercambio, Pedro Pablo Larraín, fundador de Sartor, le solicitó a Harz que se hiciera cargo de una presentación debido a un compromiso que tenía agendado para el día siguiente.

"Mañana tengo a las 10 reunión con Patrick y Victoriano Cerda por lo de la U. Puedes hacerla tú?", escribió Larraín, en referencia a Patricio Kiblisky y al entonces propietario de Huachipato.

De acuerdo al citado medio, el mensaje constituye un nuevo antecedente sobre la eventual participación de Cerda en las gestiones que permitieron el ingreso de Sartor a la propiedad de Azul Azul en 2021, aunque no acredita que el empresario haya sido uno de los controladores de la concesionaria.

Patricio Kiblisky fue consultado sobre la reunión mencionada en los mensajes y aseguró no tener recuerdos ni registros del encuentro, señalando que en esa fecha se encontraba atendiendo asuntos de otra empresa en el extranjero.

Por su parte, Victoriano Cerda no respondió las consultas del medio. Sin embargo, fuentes cercanas al empresario negaron que hubiera participado en la reunión y señalaron que, aunque se evaluó su eventual incorporación al negocio, finalmente declinó esa posibilidad.

Los aportes financieros de Cerda a Sartor

La investigación también reveló conversaciones que dan cuenta de la estrecha relación comercial entre Cerda y los ejecutivos de Sartor, especialmente durante 2023, cuando la administradora enfrentaba dificultades financieras.

El 4 de enero de ese año, Harz mencionó un eventual aporte de 1.000 millones de pesos del empresario, junto con recursos provenientes de Azul Azul.

"Si me llega la inversión de AA y los 1.000mm que me dijo Vic esta semana la hacemos", señaló el ejecutivo en un mensaje enviado a Larraín.

Posteriormente, en febrero de 2023, los ejecutivos discutieron la posibilidad de que Cerda reinvirtiera recursos el mismo día en que Sartor le restituyera su dinero.

Otro intercambio, fechado el 28 de noviembre de ese año, reveló que Larraín informó sobre un posible nuevo aporte de 300 millones de pesos a través de Nexus, grupo propietario de la isapre Nueva Masvida.

"Hablé con Vic, me dice que puede meter por Nexus 300 mill aprox hasta el 15/12", escribió Larraín.

Ante esa información, Harz respondió: "Algo nos ayuda con AA", en referencia a obligaciones financieras que Sartor mantenía con Azul Azul.

Según consignó CIPER, estas conversaciones también resultan relevantes porque Cerda no figura formalmente en la estructura de Nexus, pese a que los mensajes sugieren que podría haber tenido influencia en sus inversiones.