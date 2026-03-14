Jhon Valladares y la victoria ante Coquimbo: Los jugadores respondieron a la perfección

Jhon Valladares, técnico interino de Universidad de Chile, analizó la victoria 1-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la séptima fecha de la Liga de Primera, y elogió a sus jugadores, señalando que "respondieron a la perfección" tras una semana compleja, marcada por la salida del entrenador Francisco Meneghini.

"Desde lo emocional, los jugadores de alta competencia y los jugadores de la U están preparados para convivir con eso día a día. Intentamos, desde nuestro rol, entregarles herramientas que les permitieran solucionar distintos problemas que se nos presentaban en el juego, como fueron los primeros minutos de Coquimbo y en el último pasaje donde tuvimos que sostener el resultado. Los jugadores respondieron a la perfección".

Valladares puntualizó al juego que tuvo el equipo en la segunda parte: "Después, el trámite se termina formando como un partido de ida y vuelta. El segundo tiempo creo que lo enfrentamos de mejor manera, tuvimos un poco más de control del juego y las posibilidades que tuvimos fuimos punzantes, y obviamente la jugada del gol así lo refleja".

También se refirió a los jugadores jovenes del plantel y el objetivo que deben cumplir: "Es darles los espacios y acompañarlos. Obviamente, en los equipos más grandes hay jugadores con trayectoria y los jóvenes tienen poco espacio, pero cuando entran tienen que aprovechar su momento. Lo han hecho la mayoría de los que han podido competir".

Por último, analizó la vuelta de Lucas Romero a la oncena titular de los azules y el labor que tuvo en el encuentro: "Tiene una característica específica. Cada jugador te va a entregar distintas habilidades y cualidades. Lucas es un volante central más posicionado y obviamente nos podía entregar ese inicio que al principio nos fue costando".