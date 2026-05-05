José Miguel Insulza y allanamientos en la U: "Es una simple acción judicial"

José Miguel Insulza, flamante director de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, se refirió a los allanamientos realizados por la PDI en el Centro Deportivo Azul (CDA), en la casa y en las oficinas de las variadas empresas de Michael Clark y en las dependencias administrativas de José Ramón Correa.

"Es una simple acción judicial que tiene por objeto hacerse de pruebas para tirar un proceso que no tiene nada que ver con Azul Azul", expresó el "Pánzer" a Radio Agricultura.

En esa línea, el exministro fue enfático en señalar que, tras las primeras reuniones del bloque, la conclusión es que el club no está involucrado directamente en las indagatorias: "Ayer llegamos a la conclusión de que nosotros en este asunto no llevamos velas. En el caso Sartor, no conozco a ninguno de sus protagonistas", añadió a Radio Agricultura.

Respecto a su llegada a la mesa directiva de la U, Insulza aclaró que su rol es netamente profesional y no está ligado a la propiedad del club. "No somos miembros de ninguna sociedad que tenga que ver con la compra de acciones de Azul Azul. No tengo acciones. Me llamaron para que fuera director y esa es mi tarea", explicó el excanciller, quien asumió su cargo en representación al Bloque Romántico Viajero, perteneciente al abogado José Ramón Correa.

Sin embargo, reconoció que existe una crisis de confianza que debe ser abordada: "Los que tengan que ver tienen que responder. Tiene que haber plena transparencia. Han ocurrido cuestiones anormales antes. La credibilidad es una cosa que hay que recuperar", dijo.

"Nosotros empezamos hace unos días atrás y no tenemos nada de responsabilidad por las cosas que hayan ocurrido antes", añadió, marcando distancia con las gestiones previas.

Consultado sobre quiénes son los verdaderos dueños de Universidad de Chile, un tema que ha generado múltiples cuestionamientos mediáticos, Insulza admitió que es un punto a transparentar.

"Francamente, ahora que estoy en un cargo directivo me gustaría asegurarme que los dueños sean quienes están registrados como tales. No tengo ninguna evidencia de que haya alguien detrás, pero si es necesario averiguarlo, lo haremos", remarcó, insistiendo en que "hoy está claro que hay que ser más transparente que quienes estuvieron antes".

Finalmente, al ser consultado sobre si la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, debería dar un paso al costado ante una eventual liquidación de Sartor, el senador fue cauto: "No conozco ninguna acusación que haya sobre Cecilia Pérez. No he sabido que haya hecho nada. Eso no significa que la estoy absolviendo".