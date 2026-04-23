José Rojas asomó como opción para ser nuevo director en Azul Azul

Tras la salida de Michael Clark como presidente, se aceleró la búsqueda de directores en Azul Azul para llenar las sillas vacantes, con un histórico exjugador de Universidad de Chile apareciendo como un posible nuevo dirigente del club.

Además del lugar de Clark, quedó otro cupo vacío al incorporarse solo un nombre tras la venta de las acciones de Daniel y Eduardo Schapira a José Ramón Correa.

Según El Mercurio, el excapitán José Rojas suena fuerte dentro de la dirigencia para sentarse en la mesa administrativa del "Romántico Viajero".

"Es un nombre que se ha mencionado, no está claro, pero nos encantaría", señalaron desde la interna azul al referido diario, que además perfila a Cecilia Pérez -próxima a asumir de forma transitoria al ser vicepresidenta- como principal nombre para asentarse definitivamente y ser la primera presidenta mujer de un club en el fútbol chileno.

Cooperativa Deportes PM pudo corroborar la información sobre "Pepe" Rojas, ahondando en que el seguimiento por el mundialista con La Roja es desde el lado del "bloque Clark".

En caso de concretarse, el capitán y campeón de la Copa Sudamericana 2011 se sumaría a nombres como Patricio Mardones, Sergio Vargas, y Rodrigo Goldberg como antiguos jugadores que luego tuvieron un rol en los escritorios de la U.