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Jugador de la U volvió con una lesión de su paso por la selección
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Elías Rojas se hará exámenes.
Elías Rojas se hará exámenes.
Universidad de Chile recibió otra mala noticia en relación a su larga lista de jugadores lesionados, a la que se sumó Elías Rojas tras su paso por la selección chilena sub 20.
De acuerdo a lo que informamos en Cooperativa Deportes, el futbolista está afectado por un posible esguince.
Rojas jugó en el pasado amistoso de la selección ante Perú, cuando ingresó en el segundo tiempo.