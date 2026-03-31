Jugador de la U volvió con una lesión de su paso por la selección

Universidad de Chile recibió otra mala noticia en relación a su larga lista de jugadores lesionados, a la que se sumó Elías Rojas tras su paso por la selección chilena sub 20.

De acuerdo a lo que informamos en Cooperativa Deportes, el futbolista está afectado por un posible esguince.

Rojas jugó en el pasado amistoso de la selección ante Perú, cuando ingresó en el segundo tiempo.