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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La ANFP reprogramó el partido de la U ante Ñublense por conciertos de BTS en el Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro azul no podrá utilizar el coliseo de Ñuñoa debido a las presentaciones de la banda surcoreana en octubre.

La ANFP reprogramó el partido de la U ante Ñublense por conciertos de BTS en el Nacional
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La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó en su sitio web la modificación de fecha y recinto para el encuentro de Universidad de Chile ante Ñublense, por la fecha 24 de la Liga de Primera.

El compromiso, que originalmente estaba contemplado para el 9 de octubre, fue reprogramado para el lunes 12 de octubre a partir de las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia.

La decisión se tomó en torno a las recomendaciones realizadas por las autoridades a partir de los conciertos que la banda BTS realizará en el coloso de Ñuñoa los días 14, 16 y 17 de octubre.

Los trabajos de montaje y la instalación de carpas por parte de sus fanáticos en las afueras del recinto con días de anticipación hacían inviable albergar un partido de alta convocatoria en fechas tan próximas.

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