Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La reacción de la esposa de Leandro Fernández tras ser cortado en la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tamara Taborda expresó su sentir en sus redes sociales.

El argentino Leandro Fernández fue cortado por Francisco "Paqui" Meneghini en Universidad de Chile y una de las reacciones inmediatas fue de Tamara Taborda, esposa del delantero, quien expresó su sentir en redes sociales.

En las historias de Instagram, Taborda compartió una publicación con un emoji de un corazón roto, evidenciando que quedaron destrozados con la noticia.

El delantero de 34 años llegó en diciembre de 2022 al cuadro estudiantil y se ganó el cariño de los hinchas, aunque en la pasada temporada fue perdiendo terreno bajo las órdenes de Gustavo Alvarez.

Pese a la decisión de Meneghini, Fernández tiene contrato hasta 2026, por lo que la U deberá buscar una salida para el jugador. 

