La U anunció beneficios en entradas para niños durante el resto de la temporada
Los menores de siete años podrán ingresar gratis, mientras que los niños de ocho a 12 años tendrán un descuento del 50 por ciento.
Los menores de siete años podrán ingresar gratis, mientras que los niños de ocho a 12 años tendrán un descuento del 50 por ciento.
Universidad de Chile anunció nuevos beneficios para facilitar la asistencia de las familias a sus partidos durante el resto de la temporada 2026.
El club informó que los menores de siete años tendrán acceso gratuito, aunque deberán canjear previamente su entrada para ingresar al estadio.
Además, los niños de ocho a 12 años podrán adquirir un ticket infantil con un 50 por ciento de descuento respecto del valor establecido.
"Hemos trabajado en mecanismos para alivianar el alto costo de concurrir al estadio en familia", señaló Universidad de Chile al comunicar la medida.