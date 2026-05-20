Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.0°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U estudia fórmulas con Rivero y Salomoni para sumar refuerzos extranjeros

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero se mantiene en recuperación de una operación en su rodilla.

La U estudia fórmulas con Rivero y Salomoni para sumar refuerzos extranjeros
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile analiza opciones para reforzarse de cara al segundo semestre y para ello debe liberar cupos de extranjeros siendo la salida de Felipe Salomoni una de las alternativas.

De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, el lateral zurdo tiene escasas opciones de seguir en el club dada la escasa continuidad que ha tenido con el técnico Fernando Gago.

No obstante, de no concretarse la salida del argentino la U ya maneja una fórmula que pasa por pedirle al delantero uruguayo Octavio Rivero que ceda su cupo de extranjero en virtud de la extensa recuperación de la lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas desde febrero.

Según la misma información, la idea de Gago es sumar dos punteros y así ocupar las seis plazas de extranjeros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada