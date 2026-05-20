La U estudia fórmulas con Rivero y Salomoni para sumar refuerzos extranjeros

Universidad de Chile analiza opciones para reforzarse de cara al segundo semestre y para ello debe liberar cupos de extranjeros siendo la salida de Felipe Salomoni una de las alternativas.

De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, el lateral zurdo tiene escasas opciones de seguir en el club dada la escasa continuidad que ha tenido con el técnico Fernando Gago.

No obstante, de no concretarse la salida del argentino la U ya maneja una fórmula que pasa por pedirle al delantero uruguayo Octavio Rivero que ceda su cupo de extranjero en virtud de la extensa recuperación de la lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas desde febrero.

Según la misma información, la idea de Gago es sumar dos punteros y así ocupar las seis plazas de extranjeros.