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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U le bajó el pulgar a la salida de Bianneider Tamayo para el segundo semestre

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zaguero fue sondeado por Unión Española.

La U le bajó el pulgar a la salida de Bianneider Tamayo para el segundo semestre
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Tras algunas versiones y contactos con el CDA, Universidad de Chile descartó la partida del central Bianneider Tamayo en el venidero mercado de pases invernal.

Como informamos en Cooperativa Deportes, desde Unión Española consultaron al cuadro azul por un eventual retorno del defensor venezolano, que ya había tenido un préstamo con los hispanos en la segunda mitad de 2025.

Sin embargo, la U dio un tajante portazo a la posibilidad de salida, confirmando la continuidad de Tamayo como reserva en la última línea.

Pese a que Fernando Gago solicitó precisamente un nuevo central zurdo, Tamayo se mantendrá pues la prioridad para reforzar a la U es sumar un puntero por cada banda.

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