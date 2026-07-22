La U mantiene contactos con Alexis Sánchez y revelan su condición para un eventual fichaje

Alexis Sánchez se encuentra analizando opciones para la próxima temporada tras finalizar su vínculo con Sevilla FC y en medio de la incertidumbre sobre su próximo destino, en Universidad de Chile siguen con atención los pasos del delantero e, incluso, ya hubo los primeros acercamientos.

Según informó El Mercurio, desde la dirigencia de Azul Azul confirmaron que existen contactos con el entorno del goleador histórico de la Roja para manifestarle el interés de contar con sus servicios, aunque admiten que los tiempos del mercado dificultan la operación.

"Los mercados están desfasados y eso juega en nuestra contra, porque quizás Alexis quiera darse un tiempo más para definir. Pero la posibilidad solo depende de él", señalaron fuentes de la concesionaria al citado medio escrito.

De acuerdo con la publicación, la principal condición para que el atacante considere un retorno al fútbol chileno es que no logre concretar una propuesta que sea de su interés en el extranjero, donde su prioridad sigue siendo competir en el primer nivel.

Pese a esto, en el Centro Deportivo Azul se ilusionan con la opción debido a la cercanía del jugador con la institución: "Ya sabe que las puertas del club están abiertas y nosotros también sabemos que en Chile solo vestirá nuestra camiseta", agregaron desde la dirigencia estudiantil.

Por ahora, el panorama para Universidad de Chile asoma complejo, dado que Sánchez también maneja sondeos desde otros mercados competitivos y de alto presupuesto, como Brasil, México, la MLS de Estados Unidos y Arabia Saudita.