La U perdió a uno de sus canteranos por un largo periodo debido a lesión de rodilla

Universidad de Chile informó que Elías Rojas, volante formado en las divisiones inferiores del club, sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha, problema físico que lo mantendrá alejado de las canchas durante un extenso periodo.

El futbolista fue sometido durante el último fin de semana a una intervención quirúrgica que resultó exitosa y ya comenzó su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del cuadro azul.

El plazo de recuperación fue estimado entre cuatro y seis meses, por lo que Rojas quedó descartado para gran parte de los próximos desafíos de Universidad de Chile durante la temporada.