La U reaccionó al video de Lucero con kinesiólogo: No es normal que dé un diagnóstico y se publique

Tras las diversas lesiones que sufrió Juan Martín Lucero, el delantero argentino decidió contratar a un kinesiólogo particular, y algunas acciones de este terminaron generando enojo en el interior de Universidad de Chile.

A través de redes sociales, el especialista Adrián Arienza mostró los métodos de trabajo y avances que consiguió con el atacante argentino, a quien no nombró directamente pese a ser fácilmente reconocible.

El kinesiólogo contradijo el diagnóstico inicial de desgarro, apuntando a otro tipo de lesión. Además, la cautela en la narración de Arienza generó dudas sobre si el registro se grabó post lesión ante Palestino el 4 de marzo o luego de la recaída ante Deportes La Serena a los ocho minutos de partido: Se habló de un "retorno al campo", sin especificar si era para jugar o entrenar.

El video posteriormente fue borrado, aunque para entonces ya se había compartido redes sociales.

Esta exposición pública generó sorpresa en el interior de la U, más allá de que estaban al tanto de estos trabajos de forma particular.

"Es normal que los jugadores trabajen con kinesiólogos, masajistas y nutricionistas en situaciones así. Lo que no es normal es que un kinesiólogo dé un diagnóstico y publique lo que hace con un paciente", señalaron desde el club a El Mercurio.

Luego de resentirse a los ocho minutos de juego ante La Serena, Juan Martín Lucero alista su regresó a las canchas y planea hacerlo frente a Ñublense en Chillán, en el duelo que se disputará el próximo domingo 12 de abril por la novena fecha de la Liga de Primera.