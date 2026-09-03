La Universidad de Chile buscará un nuevo acuerdo con Azul Azul tras informe legal

La Universidad de Chile dio un paso firme en su postura frente a Azul Azul y apunta a generar cambios drásticos en el convenio que une a la Casa de Estudios con la concesionaria que rige los destinos del club de fútbol desde 2008

Según reveló este jueves una nota de La Tercera, el análisis encargado al abogado Andrés Jana arrojó conclusiones categóricas que respaldan la intención de la rectoría de modificar las condiciones actuales, con el fin de proteger el nombre, los símbolos y los valores institucionales.

"Hemos recibido el informe estratégico que analizó el convenio entre la Universidad de Chile y Azul Azul firmado en 2008. Estamos analizándolo y consultando sobre sus alcances. Sus conclusiones son categóricas y, por ello, reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de establecer un nuevo convenio que asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la Universidad", declaró la prorrectora de la institución, Dorotea López, en conversación con el mencionado matutino.

Uno de los puntos centrales que busca revertir la Casa de Bello es la falta de peso dentro de la mesa directiva de la concesionaria. Actualmente, la universidad cuenta con dos representantes (Héctor Humeres y Andrés Weintraub) en un directorio de 11 integrantes, lo que los deja en minoría y sin poder de veto ni decisión real sobre las determinaciones estratégicas del club.

De acuerdo a lo comentado por la prorrectora, para avanzar en la construcción de este nuevo pacto, la universidad conformó un consejo consultivo de alto nivel integrado por los decanos Gabriel Hernández (Derecho), Óscar Landerretche (Economía y Negocios) y Susana Mondschein (Ciencias Físicas y Matemáticas).

Asimismo, López detalló al citado matutino la designación de Ricardo Gamboa como Coordinador Estratégico, enfatizando que "las decisiones en la Universidad de Chile se toman de manera colegiada y que toda la comunidad universitaria está comprometida con el resguardo de sus valores y principios, y también con honrar la historia del club de fútbol con la cual se identifican millones de hinchas en nuestro país".