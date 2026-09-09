Liquidador de Sartor convocó a exalumnos de la U. de Chile a participar en compra de Azul Azul

Eduardo Godoy, liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor, realizó una abierta convocatoria a exalumnos de la Universidad de Chile para que participen en el proceso de venta del paquete de acciones de Azul Azul que indirectamente pertenece a la firma en liquidación.

Godoy, en conversación con CNN Chile, explicó que fueron invitadas 12 instituciones financieras para liderar el proceso y que finalmente recibieron tres propuestas, actualmente en negociación. El objetivo es definir quién encabezará una operación que debería extenderse entre seis y ocho meses.

En ese contexto, el liquidador planteó que le gustaría ver una participación más activa de personas vinculadas históricamente con la casa de estudios. "Llama la atención que los alumni de la Universidad de Chile no se organicen y traten de tomar el control de este club y llevarlo adelante", sostuvo.

Consultado específicamente por la posibilidad de que un empresario egresado de la Universidad de Chile se interese en adquirir el paquete accionario, Godoy fue categórico. "Me encantaría. O sea, eso es lo que más me gustaría", afirmó.

"La Universidad de Chile tiene destacadísimos exalumnos en todo ámbito de la vida nacional. Llama la atención que ellos no hayan peleado por ser ellos quienes tengan el control", agregó.

Godoy incluso realizó una convocatoria directa a quienes tengan los recursos y el vínculo con la institución. "Yo no soy un exalumno de la Universidad de Chile, pero llamo, convoco a esos exalumnos que tienen, que sé que tienen cariño en la Universidad para que participen", expresó.

Respecto del proceso de venta, el liquidador indicó que buscan concretarlo idealmente en seis meses, con la intención de que un nuevo accionista pueda estar constituido para la Junta Ordinaria de abril de 2027, año en que el Club Deportivo Universidad de Chile celebrará su centenario.