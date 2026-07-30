Lo esperaban billetes con su rostro: Clark eludió a hinchas en salida del Centro de Justicia

Luego de la primera jornada de audiencia de formalización de la plana mayor de Sartor, Michael Clark, expresidente de Azul Azul y uno de los acusados, evitó la salida principal del Centro de Justicia para eludir a un grupo de hinchas de Universidad de Chile que llegaron para manifestarse en su contra.

De acuerdo a información en Cooperativa Deportes, Clark salió por una puerta alternativa luego de finalizada la jornada.

Una de las razones que motivaron su decisión pasó por un grupo de fanáticos que llegaron con billetes iguales a los que hinchas ya lanzaron en el duelo de la U ante Audax Italiano, con su rostro.

Clark y otros 10 imputados están siendo formalizado por el denominado Caso Sartor por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Además de Clark, los otros imputados son Pedro Pablo Larraín Mery -excontrolador y expresidente de Sartor-, su hermano Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.