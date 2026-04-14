"Lo más estúpido que he escuchado": El feroz dardo de Johnny Herrera a Tobar

Sigue la polémica por la discutida jugada que tuvo lugar en el duelo entre Ñublense y Universidad de Chile entre Jovany Campusano y Javier Altamirano el pasado domingo dado que esta vez fue Johnny Herrera, exarquero e ídolo azul quien lanzó una dura crítica contra Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, tras las justificaciones que entregó.

Según el exjuez internacional, "hay que entender que el jugador quiere rechazar y claramente se topa con la pierna del jugador de Universidad de Chile, que quiere bloquear ese disparo".

Ante ello, Herrera lanzó sus dardos a Tobar: "Denota mucho lo poco futbolizados que son los árbitros", dijo de entrada en su rol de panelista en el programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports.

"Roberto Tobar defiende que 'no lo ve'. Está bien, tú apareces por detrás, le pegas en el talón y no lo ves; está bien, no lo viste. Pero en esta jugada el jugador viene por el lado. Todos los que hemos jugado fútbol un poquito, sabemos cuándo dejas el pie", lanzó.

Herrera fue escalando en su indignación, calificando de insólita la defensa que Tobar hizo del criterio arbitral frente a lo sucedido en cancha.

"Tobar le echa la culpa a Altamirano, eso es lo más estúpido que he escuchado", concluyó.