Los plazos no daban: Universidad de Chile descartó el fichaje de Valentín Gauthier

Universidad de Chile decidió finalmente no concretar el fichaje del defensor uruguayo Valentín Gauthier, quien ya abandonó el país luego de que los exámenes médicos de rigor detectaran una lesión que le impedirá estar disponible en el corto plazo.

A pesar de que el zaguero charrúa llegó a Santiago la semana pasada asegurando que estaba "físicamente muy bien", las evaluaciones realizadas en una clínica del sector oriente de la capital arrojaron un edema óseo en su tobillo derecho.

Tras someterlo a una nueva revisión ayer lunes, la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo tomó la drástica decisión de frenar su incorporación.

Si bien la dolencia no es de extrema gravedad, el tiempo estimado de rehabilitación (al menos cuatro semanas) fue el factor determinante. De haber firmado, Gauthier se habría perdido partidos cruciales de la Liga de Primera, incluido el Superclásico frente a Colo Colo, a fines de agosto, quedando disponible recién para la recta final del torneo.

"Si hubiese llegado en el mercado de verano, lo firmamos. Era una lesión recuperable con pretemporada y amistosos, pero no para tenerlo parado cuando el campeonato entra en su fase decisiva", explicaron desde el CDA a La Tercera.

Ante este escenario, el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago no podrá contar con el uruguayo para solucionar los problemas defensivos de la oncena titular, por lo que Azul Azul ya reactivó de emergencia la búsqueda de un nuevo zaguero central antes del cierre del mercado de pases.