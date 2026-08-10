Lucas Assadi confía en la remontada de la U: "Haremos todo lo posible para pillar a Colo Colo"

Con el triunfo ante Palestino, Universidad de Chile se mantuvo como escolta del líder Colo Colo en la Liga de Primera aunque a 12 puntos del "Cacique". A pesar de la distancia, en el plantel del cuadro azul reina la confianza para recortar margen, tal como lo manifestó el volante Lucas Assadi.

Tras el duelo ante los árabes, el mediocampista analizó la victoria y su retorno a la titularidad: "Un partido difícil, creo yo. Palestino es un rival duro, juega muy bien, y me sentí bien; de a poquito sumando minutos y jugando titular nuevamente", expresó.

Sobre su alza en el rendimiento individual y las tres asistencias que registra en los últimos compromisos, el volante se mostró cauto y repartió méritos con sus compañeros: "Estoy dando pases gol, pero como lo vimos la semana pasada, fue más mérito del 'Agua' (Agustín Arce) y del Edu (Vargas). Feliz de aportarle al equipo; mientras siga aportando y disfrutando, va a estar todo bien".

Respecto al momento colectivo de los laicos, el formado en la U enfatizó que "hemos evolucionado bien. Nos estamos haciendo fuertes, sobre todo acá de locales. Ya sumamos cinco partidos ganando, así que vamos a estar bien y seguiremos sumando".

Consultado sobre la lucha por el título y la caza al puntero antes del próximo Superclásico en el Estadio Nacional, Assadi fue claro: "Lo dije adentro, no dependemos de nosotros, pero vamos a hacer todo lo posible para pillarlos. Yo creo que se van a descontar puntos. Tenemos que seguir sumando y el resto se va a ir dando", remató.

Antes del cruce frente a los albos, el cuadro estudiantil primero deberá rendir examen en calidad de visita ante Deportes Limache, elenco que viene de derrotar por 3-1 como forastero a O'Higgins. El encuentro entre azules y "tomateros" está programado para este sábado a las 17:30 horas en el Estadio "Lucio Fariña", de Quillota.