Lucas Assadi mantiene las alarmas en la U: "Me duele mucho si no hago trabajo preventivo"

Tras volver a las canchas el martes en Copa de la Liga, el mediocampista ofensivo Lucas Assadi volvió a sumar minutos en la contundente goleada por 4-0 sobre Deportes La Serena, aportando con una asistencia para el tanto de Agustín Arce que selló el resultado.

Tras el compromiso, el volante habló con el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, instancia en la cual señaló que "el primer tiempo yo creo que fue malo, en el segundo se vio bien la U, se demostró en el resultado y se volvió a ganar acá, que es súper importante".

Con respecto a su ubicación como volante o incluso extremo por izquierda, el seleccionado nacional aseveró que "me siento bien en esa posición. La estoy entrenando bastante durante la semana. Es algo que no había estado muy acostumbrado a entrenar, pero me he sentido bien. El equipo está jugando muy bien sobre todo el segundo tiempo... me he sentido bien también después de la lesión".

A raíz de esto último, el puentealtino se refirió al esguince sindesmal de tobillo izquierdo que sufrió el 23 de febrero ante Deportes Limache, dolencia que según reveló, aun no logra superar del todo.

"La verdad es que me molesta bastante. He tenido que hacer trabajo harto preventivo antes de entrenar, porque si no lo hago me duele mucho entrenando, pero con un buen vendaje se pasa un poquito", explicó.

Por último, Assadi confesó que ha estado fortaleciendo su condición física con un especialista externo al club. "Yo entreno aparte de lo que hago en la U, con Matías Covarrubias (preparador físico). Él me ayuda mucho en eso, es lo que le pido en realidad, el tema de mejorar la velocidad, la potencia, y creo que él me ayuda demasiado y se nota dentro del campo de juego, sobre todo en los metros finales", cerró.